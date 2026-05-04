Во Владимирской области общественный транспорт начали подключать к единой интеллектуальной транспортной системе. Это поможет сделать поездки по региону более комфортными, безопасными и

Во Владимирской области общественный транспорт начали подключать к единой интеллектуальной транспортной системе. Это поможет сделать поездки по региону более комфортными, безопасными и предсказуемыми для пассажиров. Об этом сообщили в облправительстве. Раньше интеллектуальная транспортная система в основном управляла «умными» светофорами и датчиками, а теперь она следит и за движением пассажирского транспорта. Специалисты обновили программное обеспечение, чтобы