7 мая на стадионе «Лыбедь» состоится одно из самых массовых и значимых спортивных событий города — легкоатлетическая эстафета. Мероприятие посвящено 81 годовщине Победы в Великой

7 мая на стадионе «Лыбедь» состоится одно из самых массовых и значимых спортивных событий города — легкоатлетическая эстафета. Мероприятие посвящено 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало – в 10.00. Первыми на старт выйдут дошколята. Программа соревнований: 10.00 — Старт самых маленьких. Воспитанники детских садов откроют праздник смешанной эстафетой. С 13.00 — Школьный этап. На