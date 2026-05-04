Хозяин «Мерседеса» очень не хотел расставаться со своей иномаркой. В ходе судебного процесса о разделе имущества на машину был наложен арест. Но приставы не могли исполнить решение суда,

Хозяин «Мерседеса» очень не хотел расставаться со своей иномаркой. В ходе судебного процесса о разделе имущества на машину был наложен арест. Но приставы не могли исполнить решение суда, потому что каждый раз владелец «Мерседеса» убегал. Владимирский Следом сообщает: в отношении жителя Мурома 1987 года рождения расследуется уголовное дело об угрозе причинения вреда здоровью сотрудника органов