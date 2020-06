В западной прессе появились сообщения, что популярная модель Белла Хадид возобновила общение с бывшим. Рэпер The Weeknd и манекенщица в очередной раз расстались год назад.

В западной прессе появились сообщения, что популярная модель Белла Хадид возобновила общение с бывшим. Рэпер The Weeknd и манекенщица в очередной раз расстались год назад.Многие пары в карантин переживают непростые времена, и звезды не исключение. Но пока одни ругаются и разводятся, вторые, наоборот, тянутся друг к другу с новой силой. Так, инсайдеры сообщили, что одна из самых востребованных моделей мира начала общаться с бывшим.Абель Тесфайе (The Weeknd) и Белла Хадид расставались и сходились уже трижды. Впервые молодые люди начали встречаться еще пять лет назад, но бурный роман быстро закончился. Видимо, они оставили неизгладимый след в сердцах друг друга, раз неоднократно пытались построить отношения. "Да, они постоянно на связи сейчас, это правда", – говорит аноним из окружения влюбленных.Причины разрывов называли разные: и неверность рэпера, и занятость обоих работой, и классические "непримиримые разногласия". В перерывах между вспышками любви The Weeknd успел повстречаться с певицей Селеной Гомес и даже посвятил ей композицию Like Selena.25 Май 2020 в 4:15 PDTОднако Белле Хадид Абель Тесфайе написал целый альбом с лирическими и нежными балладами о любви. Возможно, сердце самой красивой женщины мира не выдержало, и она дала парню еще один шанс. Кстати, титул идеальной женщины модель получила в прошлом году. Пластический хирург рассчитал "золотое сечение" лица звезды, и результат оказался близким к совершенству.