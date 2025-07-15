136 взрослых и 32 ребенка пострадали от клещей во Владимирской области за прошедшую неделю. Всего в этом году эти паукообразные покусали 1 710 человек, включая 413 несовершеннолетних, рассказали в

136 взрослых и 32 ребенка пострадали от клещей во Владимирской области за прошедшую неделю. Всего в этом году эти паукообразные покусали 1 710 человек, включая 413 несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Среди новых 168 снятых с людей клещей специалисты обнаружили 11 паразитов, которые заражены разными заболеваниями. 9 клещей переносили болезнь Лайма, 2 – гранулоцитарный