Сервис SuperJob провел опрос среди владимирцев и выяснил, что 18% из них не могут полностью отрешиться от рабочих будней, даже находясь в отпуске. Чаще всего по работе скучают женщины, особенно те,

Сервис SuperJob провел опрос среди владимирцев и выяснил, что 18% из них не могут полностью отрешиться от рабочих будней, даже находясь в отпуске. Чаще всего по работе скучают женщины, особенно те, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц. «Скучно. Привычка ходить на работу», — признались респонденты с низким доходом. Некоторые участницы опроса добавляют: «После