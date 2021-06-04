Обновляется дорожная разметка, убирается мусор, благоустраиваются общественные пространства.

Во Владимире 33 единицы техники и 75 рабочих «Центра управления городскими дорогами» занимаются благоустройством города.Как сообщили в горадминистрации, на дорогах продолжается обновление дорожной разметки, наносятся стоп-линии. «Зебры» и искусственные неровности подкрашивают на улице 1-я Пионерской, Сакко и Ванцетти, Михайловской, Фейгина.Ведётся ремонт лестницы на улице Пугачева у домов №№ 75-77. Специалисты установили опалубку, армировали её и приступили к бетонированию маршей.«Ежедневно убирается мусор, моются дорожные знаки и светофоры, сотрудники ЦУГД красят стойки дорожных знаков и светофорные опоры. С помощью поливальных и уборочных машин промываются автомагистрали и парковочные карманы, выметаются тротуары. На остановочных пунктах производится покраска лавочек и урн», - резюмировали в пресс-службе мэрии.