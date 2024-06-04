Представитель Владимирской области Мухамед Урусов стал чемпионом Европы по спортивной борьбе.

Представитель Владимирской области Мухамед Урусов стал чемпионом Европы по спортивной борьбе. Об этом рассказала регионального правительства.Состязания проходили в Азербайджане и собрали свыше 340 участников из 15 государств. Несмотря на серьёзную конкуренцию, Мухамед Урусов смог завоевать золото в категории «грэпплинг». Отмечается, что в финале турнира он одолел польского борца.«Наши поздравления спортсмену и тренеру», - говорится в сообщении пресс-службы.