7-8 июля в Троицком монастыре пройдут мероприятия, посвященные памяти святых Петра и Февронии...

7-8 июля в Троицком монастыре пройдут мероприятия, посвященные памяти святых Петра и Февронии Муромских7-8 июля 2024 года в Троицком женском монастыре города Мурома пройдут торжества, посвященные памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака.Напомним, в Свято-Троицком женском монастыре хранятся мощи святых благоверных.Тысячи гостей и жителей Мурома в эти дни просят у Петра и Февронии семейного счастья и прибавления в семействе.Помимо многочисленных паломников, почтить память святых у их мощей прибудут и высокие гости: архиереи и духовенство из близких и дальних епархий нашей страны.В программе мероприятия:7 июля в 14:00 – Малая вечерня с акафистом на площади Свято-Троцкого женского монастыря г. Мурома.7 июля в 17:00 – Всенощное бдение;8 июля в 4:30 – Ранняя Божественная Литургия в Свято-Троицком соборе монастыря;8 июля в 6:30 – Водосвятный молебен;8 июля в 9:00 – Божественная Литургия на площади монастыря, которую возглавит Высокопреосвященный ПАВЕЛ, митрополит Крутицкий и Коломенский.Фото: Группа Вконтакте, Муромская епархия