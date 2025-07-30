Организация «БетонСтройТехнология», которая должна была провести капремонт плотины на реке Пекша в Кольчугино, не выполнила работы в срок. Контракт стоимостью 36 миллионов рублей заключили

Организация «БетонСтройТехнология», которая должна была провести капремонт плотины на реке Пекша в Кольчугино, не выполнила работы в срок. Контракт стоимостью 36 миллионов рублей заключили в апреле, подрядчик должен был сдать объект к 15 июля. Но этого не произошло. Сооружение возвели в 1977 году, это крупнейшее водохранилище в регионе. Инженерные конструкции плотины сильно изношены, что создает