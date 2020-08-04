Залы будут заполняться лишь на половину

С 4 августа во Владимирской области разрешено открыться кинотеатрам и кинозалам, закрытым ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.По данным белого дома, соответствующие изменения уже внесены в мартовский указ «О введении режима повышенной готовности» и от 12.05.2020 №127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».Администрации кинозалов должны будут соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарные нормы: все должны быть в масках, залы должны заполняться не более, чем на 50%, регулярное проветривание и дезинфекция.