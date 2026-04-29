Вячеслав Валентинович Скороходов 11 лет возглавлял администрацию Ковровского района. В ноябре 2025 года на территории района были образованы два округа: Ковровский муниципальный округ и
<a href="https://33live.ru/novosti/29-04-2026-glavoj-kovrovskogo-municipalnogo-okruga-izbran-vyacheslav-skoroxodov.html" target="_blank">Главой Ковровского муниципального округа избран Вячеслав Скороходов</a> - Вячеслав Валентинович Скороходов 11 лет возглавлял администрацию Ковровского района. В ноябре 2025 года на территории района были образованы два округа: Ковровский муниципальный округ и
[url=https://33live.ru/novosti/29-04-2026-glavoj-kovrovskogo-municipalnogo-okruga-izbran-vyacheslav-skoroxodov.html]Главой Ковровского муниципального округа избран Вячеслав Скороходов[/url] - Вячеслав Валентинович Скороходов 11 лет возглавлял администрацию Ковровского района. В ноябре 2025 года на территории района были образованы два округа: Ковровский муниципальный округ и