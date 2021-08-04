Потребность учреждения в помещениях составляет пять тысяч квадратных метров.

В регионе рассматривается вопрос передачи Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику здания бывшего ПУ-23. Сейчас бывшее училище неэксплуатируется. В ВСМЗ планируют разместить на простаивающих площадях хранилище экспонатов и археологических находок.По словам гендиректора учреждения Сергея Рыбакова, потребность составляет порядка пяти тысяч квадратных метров.«Сегодняшние условия хранения негативно сказываются на сохранности культурных ценностей», - подчеркнул он.При этом половина помещений Палат во Владимире занята музейными экспонатами. Их разгрузка даст возможность открыть в здании новые выставки.Выслушав музейщиков, Владимир Сипягин поручил проработать вопрос о передаче здания в Суздале на улице Колхозной, а также поискать подходящие пустующие промышленные помещения, либо рассмотреть вариант с арендой на время ремонта бывшего училища.