В особой экономической зоне Москвы рождаются инновации. Производители высокоскоростных трансиверов многократно увеличили доходы.

В особой экономической зоне Москвы рождаются инновации. Производители высокоскоростных трансиверов многократно увеличили доходы. Предприниматели, желающие получить в аренду производственные помещения в ОЭЗ, могут обращаться в компанию «Технополис Москва». Для воплощения своих идей в действительность следует узнать условия сотрудничества с компанией.

Приоритетные отрасли:



медицинское оборудование и технологии;



высокотехнологичное производство;



современные материалы;



информационные технологии;



энергосберегающие технологии;



микроэлектроника и оптика.



Аренда производственных площадей позволяет экономить денежные средства, создавая бизнес. Идеальным вариантом является получение статуса резидента. Необходимые документы для заключения соглашения:



копии учредительных документов;



план дальнейших действий фирмы;



копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;



копия документа, подтверждающего постановку на учет производственного предприятия в налоговом управлении.



В заявлении указывают сведения о будущей деятельности компании и выкладывают информацию о наличии государственного или муниципального имущества.

При желании получения в аренду промышленных помещений на сайте https://technomoscow.ru/investments/ и статуса резидента указывают площадь земельного участка, требуемого для осуществления предпринимательской деятельности. В заявлении указывают предполагаемый объем инвестиций, предназначенный для поднятия и поддержания экономики особой экономической зоны Москвы и Санкт-Петербурга.

Пошаговая инструкция:



Проектирование и согласование уникального проекта в соответствующих органах.

Получение технического задания.

Получение разрешения на строительные работы.

Проведение строительных работ.

Ввод объекта в эксплуатацию и запуск производства.



Решение по одобрению заявления принимают члены межведомственной комиссии. Затем предлагается подписание трехстороннего договора об осуществлении предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Остается лишь открыть реестр резидентов ОЭЗ и получить информацию о присуждении фирме статуса резидента с получением подтверждающего свидетельства. Доступная по цене аренда помещения в ОЭЗ выгодна обеим сторонам – арендодателю и арендатору. Первый получает денежные средства, второй выстраивает свой бизнес. В итоге наибольшую выгоду получают жители особой экономической зоны.