С помощью ЭКО во Владимирской области ежегодно на свет появляются более 200 малышей Владимирцам...

С помощью ЭКО во Владимирской области ежегодно на свет появляются более 200 малышейВладимирцам напоминают, что благодаря нацпроекту «Демография» семьи с репродуктивными проблемами могут получить процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС.Показанием к проведению такой процедуры являются различные формы бесплодия.С помощью экстракорпорального оплодотворения в нашем регионе ежегодно появляются на свет более 200 малышей:- в 2021 году – 215 детей (проведено 873 цикла ЭКО);- в 2022 году – 216 детей (проведено 908 циклов ЭКО);- в 2023 году – 202 ребёнка (проведено 873 цикла ЭКО);- в 2024 года (с января по июнь) - 95 детей (проведено 493 цикла ЭКО).Пациентки из Владимирской области могут пройти ЭКО в специализированных медицинских учреждениях.Чтобы записаться на ЭКО, женщине необходимо обратиться в женскую консультацию, либо в отделение охраны репродуктивного здоровья. Ей проведут обследование, установят диагноз и далее врач выдаст направление для прохождения этой процедуры.Отделение охраны репродуктивного здоровья работает на базе ГКБ №5 г. Владимира по адресу г. Владимир, ул. Добросельская, 38а.Записаться на консультацию можно по телефону регистратуры: 77-85-25.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений