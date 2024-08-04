В 10 медицинских организациях Владимирской области действуют Школы диабета. Об этом информирует...

В 10 медицинских организациях Владимирской области действуют Школы диабета.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, сахарный диабет – это хроническое эндокринное заболевание. Возникает оно, когда поджелудочная железа не производит необходимого количества гормона инсулина, или когда организм не способен его усваивать. Это приводит к повышению концентрации глюкозы в крови - гипергликемии.Как контролировать заболевание, научат в Школе диабета.Во Владимирской области в настоящий момент на базе 10 медицинских организаций работают 11 Школ диабета – 5 для взрослых и 6 для детей.За первое полугодие2024-го года обучение в Школах диабета прошли 4 327 жителей региона.Школы диабета для взрослого населения:- Александровская районная больница;- Городская клиническая больница №5 г. Владимира;- Гусь-Хрустальная центральная районная больница;- Ковровская городская больница №2;- Муромская центральная районная больница.Школы диабета для детей:- Александровская районная детская больница;- Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;- Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный;- Ковровская городская больница №2;- Муромская районная детская больница;- Областная детская клиническая больница.Елена Пугачева, главный внештатный эндокринолог регионального Минздрава:«Занятия в школах диабета проводят врачи-эндокринологи и медицинские сёстры, прошедшие специальное обучение. Пациентов делят на группы в зависимости от типа диабета. Обязательно, кроме теоретических знаний, дают практические. Показывают, как измерять уровень сахара в крови, пользоваться глюкометрами и шприц-ручками (если диабет нужно контролировать с помощью введения инсулина). Отдельный разговор о питании. Больному сахарным диабетом специалисты расскажут о сбалансированном питании. Если пациент на инсулине, то научат рассчитывать, сколько единиц ввести на определённое количество еды...»Диабет важно взять под контроль, чтобы избежать осложнений.Фото: https://ocozmp33.ru