В 10 медицинских организациях Владимирской области действуют Школы диабета.
Об этом информирует...
В 10 медицинских организациях Владимирской области действуют Школы диабета.
Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.
Напомним, сахарный диабет – это хроническое эндокринное заболевание. Возникает оно, когда поджелудочная железа не производит необходимого количества гормона инсулина, или когда организм не способен его усваивать. Это приводит к повышению концентрации глюкозы в крови - гипергликемии.
Как контролировать заболевание, научат в Школе диабета.
Во Владимирской области в настоящий момент на базе 10 медицинских организаций работают 11 Школ диабета – 5 для взрослых и 6 для детей.
За первое полугодие2024-го года обучение в Школах диабета прошли 4 327 жителей региона.
Школы диабета для взрослого населения:
- Александровская районная больница;
- Городская клиническая больница №5 г. Владимира;
- Гусь-Хрустальная центральная районная больница;
- Ковровская городская больница №2;
- Муромская центральная районная больница.
Школы диабета для детей:
- Александровская районная детская больница;
- Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;
- Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный;
- Ковровская городская больница №2;
- Муромская районная детская больница;
- Областная детская клиническая больница.
Елена Пугачева, главный внештатный эндокринолог регионального Минздрава:
«Занятия в школах диабета проводят врачи-эндокринологи и медицинские сёстры, прошедшие специальное обучение. Пациентов делят на группы в зависимости от типа диабета. Обязательно, кроме теоретических знаний, дают практические. Показывают, как измерять уровень сахара в крови, пользоваться глюкометрами и шприц-ручками (если диабет нужно контролировать с помощью введения инсулина). Отдельный разговор о питании. Больному сахарным диабетом специалисты расскажут о сбалансированном питании. Если пациент на инсулине, то научат рассчитывать, сколько единиц ввести на определённое количество еды...»
Диабет важно взять под контроль, чтобы избежать осложнений.
Фото: https://ocozmp33.ru