Первые маршруты будут закрыты с вечера 8 августа.

Суздаль отпразднует свое тысячелетие на различных площадках с 9 по 11 августа. В этот период власти города планируют временно остановить движение по нескольким улицам. Об этом стало известно от представителей мэрии Суздаля.Доступ к дорожному движению будет ограничен, однако разрешен для служебного транспорта МЧС, коммунальных организаций и скорой помощи, для местных жителей, которые проживают в затронутых районах, для туристов, у которых есть подтверждающие документы о бронировании в гостиницах или гостевых домах.