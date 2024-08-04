Выкорчеванные урны, перевернутые лавочки, разбросанные гвоздики. Неизвестные разгромили сквер имени Зои Космодемьянской в Коврове. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Выкорчеванные урны, перевернутые лавочки, разбросанные гвоздики. Неизвестные разгромили сквер имени Зои Космодемьянской в Коврове. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации. Из поста администрации города Коврова Очередной акт вандализма совершен в сквере им. Зои Космодемьянской. Из земли вырваны несколько урн, раскиданы цветы, которые стояли у памятника Зое Космодемьянской, сломаны скамейки. В мэрии добавили, что в