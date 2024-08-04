В мебельном салоне Владимира заказчиков «кинули» на 600 тысяч рублей. Выяснилось, что с марта 2022...

В мебельном салоне Владимира заказчиков «кинули» на 600 тысяч рублей.Выяснилось, что с марта 2022 года по июнь 2023 года потерпевшие заключали договоры о производстве и установке кухонных гарнитуров в мебельном салоне, расположенном на проспекте Ленина во Владимире.Однако впоследствии договорные обязательства со стороны салона выполнены не были.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказывают:«… Ущерб от противоправной деятельности превысил 600 000 рублей. В настоящее время установлены двое местных жителей, признанные потерпевшими. Однако у следствия есть основания полагать, что не все потерпевшие от действий мошенника обратились в органы внутренних дел...»Следственное управление УМВД России по городу Владимиру обращается к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности, а также владеющим иной информацией, с просьбой сообщить об этом в отдел полиции по месту жительства или по телефонам: 8 (4922) 32-64-05, «02» либо «102» (с мобильного телефона).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений