Владимирские блогеры с 10 тысячами подписчиков будут обязаны сообщать о себе в...
Владимирские блогеры с 10 тысячами подписчиков будут обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор.
Госдума всё же проголосовала за поправки, регулирующие работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.
В соответствии с этими поправками, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.
Каналы «10 тысяч+», которые соблюдают законодательство, включаются РКН в перечень и маркируются.
Для незарегистрированных в перечне Роскомнадзора каналов поправками устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Как пояснил ранее, речь идет о 10 тысячах подписчиков канала, а не об охвате его аудитории.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений