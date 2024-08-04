Владимирские блогеры с 10 тысячами подписчиков будут обязаны сообщать о себе в...

Владимирские блогеры с 10 тысячами подписчиков будут обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор.Госдума всё же проголосовала за поправки, регулирующие работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.В соответствии с этими поправками, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.Каналы «10 тысяч+», которые соблюдают законодательство, включаются РКН в перечень и маркируются.Для незарегистрированных в перечне Роскомнадзора каналов поправками устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.Как пояснил ранее, речь идет о 10 тысячах подписчиков канала, а не об охвате его аудитории.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений