После того, как Киев сорвал обмен заключенными между Россией и Украиной, местные эксперты стали обвинять в произошедшем российскую сторону. Также они невольно подтвердили, что Владимир Путин намного более влиятельный политик, чем Владимир Зеленский.

После того, как Киев сорвал обмен заключенными между Россией и Украиной, местные эксперты стали обвинять в произошедшем российскую сторону. Также они невольно подтвердили, что Владимир Путин намного более влиятельный политик, чем Владимир Зеленский.Меньше недели прошло с того момента, как в СМИ появилась информация о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной уже состоялся. Однако выяснилось, что сторонам еще далеко до консенсуса.У Москвы возникли вопросы к списку заключенных на обмен. Выяснилось, что там не было бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха. Ополченец был похищен украинскими спецслужбами в начале июня и до сих пор удерживается в застенках. Несмотря на достигнуты ранее договоренности Киев отказался обменивать его.Примечательно, что украинские эксперты обвиняют в произошедшем российскую сторону. Дескать, она должна была согласиться на тех заключенных, которых ей согласны отдать украинцы, а требовать освобождения представителей ополчения и других людей, пострадавших по политическим мотивам, как это было условлено изначально, не имела права.И даже здесь они не могут быть последовательны. Так, транслирующий эту версию президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко признает, что Украина отказалась передавать Владимира Цемаха после вмешательства Нидерландов. То есть это именно Киев изменил условия сделки, а не Москва, как он заявлял изначально.Он отметил, что в конечном счете судьба всей операции зависит не от Владимира Зеленского, а от Владимира Путина. "Будут продолжены переговоры, во всяком случае, их ведут уполномоченные по правам человека двух стран. Все зависит от того, вмешается ли Путин", – цитирует политолога.Материал дополняется.