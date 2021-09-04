Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 11 пациентов. Об этом 4 сентября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе ..

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 11 пациентов. Об этом 4 сентября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1732 летальных исхода.При этом 45 599 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 168 человек.Напомним, что за минувший день медики ещё 169 случаев ковида.