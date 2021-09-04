Четыре жителя региона скончались от COVID в последние сутки.

82 новых случая коронавируса выявили в Костромской области на утро 4 сентября 2021 года.Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 31 375 человек, из них 25 681 уже выздоровел. 114 больничных листов медики в Костромской области закрыли в минувшие сутки.Четыре пациента в регионе в последние 24 часа скончались от коронавируса. Всего Костромская область потеряла из-за COVID с начала пандемии 699 человек.