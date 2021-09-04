В его мире домовые уживаются с русалками и былинными богатырями, а фантазия переплетается с реальностью. Так рождается деревянная сказка Валерия Киселёва. Во Владимире открылась юбилейная

В его мире домовые уживаются с русалками и былинными богатырями, а фантазия переплетается с реальностью. Так рождается деревянная сказка Валерия Киселёва. Во Владимире открылась юбилейная выставка знаменитого резчика, мастера декоративно-прикладного искусства. Своих героев он создаёт из разных пород – дуба, липы, клёна, сосны, берёзы и даже капа. Так называется нарост на дереве причудливой формы. Именно