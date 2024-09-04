О встрече губернатор сообщил в своем телеграм-канале, репостнув запись Марата Хуснуллина. Чиновники обсудили итоги нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные

О встрече губернатор сообщил в своем телеграм-канале, репостнув запись Марата Хуснуллина. Чиновники обсудили итоги нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Эта работа будет продолжаться, сообщил вице-премьер, но уже в новом нацпроекте – «Инфраструктура для жизни». Также во время рабочей встречи Александр Авдеев и Марат Хуснуллин рассмотрели планы по развитию дорог в области.