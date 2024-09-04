Изменение сроков размещения средств во вклады во втором полугодии прогнозируют аналитики ВТБ.

Изменение сроков размещения средств во вклады во втором полугодии прогнозируют аналитики ВТБ. По их оценке, доля среднесрочных вкладов (на срок 6 мес. до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев). Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.«Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевою ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства "вдолгую"», - отметил Георгий Горшков.По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. «Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала», – отметил топ-менеджер банка.Он добавил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) с 4% до 23%.