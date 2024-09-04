Жители Владимира этим летом выбирали заграничные путешествия на 8% чаще, чем годом ранее.

Жители Владимира этим летом выбирали заграничные путешествия на 8% чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 66%. Однако самой посещаемой страной у наших соотечественников остаётся Турция. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.В июне-августе 2024 года турпоток за границу вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: её выбрали 24% жителей Владимира. В топ-5 вошли также Абхазия (17%), Белоруссия (14%), Египет (5%) и Грузия (5%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,4 раза.Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше на 66%. Кроме Вьетнама, жители Владимира стали чаще ездить в Монголию (+200%), Индонезию (+140%), Малайзия (133%) и Китай (+118%). При этом в топ-3 по доле местных жителей, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (+37%), Таиланд (+21%) и Мальдивы (+9%).Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 95% всех жителей Владимира, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Южно-Африканской Республики (ЮАР) – сюда стали ездить в 2 раза чаще.Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать жителей Владимира, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Турцию ездили на 10% чаще.Турпоток в Европу вырос на четверть а в топ-5 по числу туристов из Владимира вошли Румыния Германия, Греция, Сербия и Болгария. Румыния стала ещё и самой растущей по турпотоку из России страной Европы (+44%) вместе со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%).Южная Америка стала привлекать жителей Владимира, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилось 12% туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идёт Венесуэла с 4%. Также вырос интерес к Северной Америке на 15%, как и в США - на 33% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% - на Кубу.