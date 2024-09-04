Рисуют линии на асфальте. Правда, не мелками, а зловонными нечистотами. Около мусорных площадок на проспекте Ленина на протяжении лета не высыхают следы от колёс. А вместе с этим не пропадает

Рисуют линии на асфальте. Правда, не мелками, а зловонными нечистотами. Около мусорных площадок на проспекте Ленина на протяжении лета не высыхают следы от колёс. А вместе с этим не пропадает и тошнотворный запах. И появляются такие “помойные” лужи после работы мусоровоза, который вроде бы должен дворы очищать, а не наоборот. Но почти каждый день жители