Компания «Мстерская вышивка» отправится в Чебоксары на Международный форум «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее», который пройдет с 18 по 22 сентября. Мероприятие представляет из себя

Компания «Мстерская вышивка» отправится в Чебоксары на Международный форум «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее», который пройдет с 18 по 22 сентября. Мероприятие представляет из себя большую деловую программу, ярмарку, гастрофест и экспозицию региональных брендов, пояснили в пресс-службе правительства. На форуме покажут изделия от 17 предприятий народно-художественных промыслов страны, в том числе из Владимирской области. Наш