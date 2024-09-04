Церемония награждения была приурочена к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечены ведомственными, региональными и корпоративными наградами за достижения в производственной деятельности. Церемония награждения была приурочена к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.Звание Почетного работника топливно-энергетического комплекса РФ присвоено начальнику линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС «Балахониха» Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) Ивану Кирячеву.Почетными грамотами и Благодарностями Министерства энергетики РФ награждены 13 сотрудников расположенного в г. Нижнем Новгороде аппарата управления предприятия, а также Горьковского, Рязанского, Марийского РНУ и Володарского районного нефтепродуктопроводного управления.Дипломы и Благодарности губернатора Нижегородской области вручены 6 сотрудникам. Кроме того, 13 работников отмечены Почетными грамотами Министерства ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и Благодарственными письмами главы администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода.За успехи в работе и многолетний добросовестный труд Почетными грамотами награждены 20 человек. Фотопортреты 10 сотрудников будут размещены на корпоративных Досках почета.В числе награжденных – специалисты, которые добились наилучших показателей в профессиональной деятельности, в том числе в выполнении долгосрочной программы развития по итогам 2023 года.В 2023 году в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта компания ввела в эксплуатацию 94 объекта. В частности, реконструировано 26,5 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, включая один подводный переход.Своевременно и в установленные сроки проведена диагностика более 6 300 км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Московской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ивановской областях, Тульской, Калужской, Орловской областях и Республике Марий Эл.