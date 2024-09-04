1 сентября на видеосервсие Wink.ru вышел детский детективный сериал «Любопытная Варвара». А уже 2 сентября актриса Полина Айнутдинова, сыгравшая роль маленькой сыщицы Варвары Смородиной,

1 сентября на видеосервсие Wink.ru вышел детский детективный сериал «Любопытная Варвара». А уже 2 сентября актриса Полина Айнутдинова, сыгравшая роль маленькой сыщицы Варвары Смородиной, приехала в Иваново для презентации новинки. Город для первого визита был выбран не случайно. Именно зесь в июне проходил фестиваль сериалов «Пилот», где «Любопытная Варвара» взяла первый приз. Новый сериал рассказывает