Рядом расположена детско-юношеская спортшкола, как сообщили в ГБУ «Владупрадор» 2 августа.

К началу нового учебного года у общеобразовательной школы №2 в Собинке появился новый тротуар. Рядом расположена детско-юношеская спортшкола, как сообщили в ГБУ «Владупрадор» 2 августа.Работы на улице Красная Звезда проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На участке длиной 470 метров, от дома №2 до №15, была уложена «подушка» из песка и щебня, установлен бортовой камень и обновлено покрытие. Также подготовлена площадка для остановочного павильона.Теперь учащиеся и жители района могут комфортно передвигаться по улице, отметили в организации. В планах – продление тротуара в сторону улицы Шибаева, что позволит соединить два отремонтированных участка. В настоящее время идет подготовка сметы.