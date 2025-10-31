Сегодня в рамках пресс-конференции и.о. министра регионального здравоохранения Тамара Томаева анонсировала переформатирование акушерско-гинекологической службы во Владимирской области.

Сегодня в рамках пресс-конференции и.о. министра регионального здравоохранения Тамара Томаева анонсировала переформатирование акушерско-гинекологической службы во Владимирской области. В регионе сейчас только два учреждения родовспоможения являются организациями третьего уровня, где оказывают высококвалифицированную помощь беременным женщинам и роженицам – Областной перинатальный центр и Областная клиническая больница. Еще один роддом во Владимире – Центральный роддом (бывший роддом №2)