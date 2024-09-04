33-летняя жительница Киржача попала под уголовное дело, пытаясь продать синтетический наркотик, попала под уголовное дело. Женщину сдал незнакомый ей мужчина, которому она предложила

33-летняя жительница Киржача попала под уголовное дело, пытаясь продать синтетический наркотик, попала под уголовное дело. Женщину сдал незнакомый ей мужчина, которому она предложила «товар» за 4000 рублей. Бдительный киржачанин обратился в полицию, где его ждало новое предложение. Это произошло в январе 2024 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Суть в том, что мужчина должен будет согласится