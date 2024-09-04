Об этом 4 сентября сообщили в Следственном управлении СК России по Владимирской области.

В Селивановском районе была обнаружена крупная партия контрафактного табака, которую полицейские нашли в местном магазине. Об этом 4 сентября сообщили в Следственном управлении СК России по Владимирской области.По версии следствия, в июне текущего года 55-летняя владелица магазина в поселке Красная Горбатка приобрела более 2100 пачек сигарет без акцизных марок. Она планировала продавать этот табак в своем торговом заведении.Эксперты оценили общую стоимость партии более чем в 270 тысяч рублей. Табак был перевезен и хранился в помещении магазина, а 13 июня сотрудники органов внутренних дел пресекли незаконную деятельность. Недавно расследование было завершено, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Селивановский районный суд.