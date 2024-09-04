Жителя Владимира 1975 года рождения признали виновным в убийстве и самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства.

Жителя Владимира 1975 года рождения признали виновным в убийстве и самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Правоохранители выяснили, что мужчина находился под административным надзором, однако 8 августа прошлого года нарушил ограничения и приехал в посёлок Садовый Суздальского района в гости к знакомой. Во время застолья в квартиру зашёл муж женщины, и вскоре завязался конфликт. Осуждённый несколько раз ударил хозяина ножом. Потерпевший получил тяжёлые раны и умер.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.