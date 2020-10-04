Однако долгожданный ремонт затянулся.

Продолжаются ремонтные работы исторического памятника местного значения. В 19 веке там находился дом купца Демидова. На восстановление здания было выделено около 13 миллионов рублей. Однако долгожданный ремонт затянулся.Как сообщил журналистам портала Вязники.РФ. областному департаменту здравоохранения, работы планировалось завершить к 1 декабря 2019 года. Планировалось заменить крышу, систему водоснабжения, канализацию и отопление. Но подрядчик дважды переносил сроки: сначала на 31.08.2020, теперь на 30.10.2020. Станция скорой медицинской помощи выставила претензию подрядной организации.