На территории Владимирской области за прошедшие сутки на лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 4 октября 2020 года лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (10 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Муромском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. Петушинском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7483 случая заболевания (1335 сл. в г. Владимире, 1068 сл. в Гусь-Хрустальном, 720 сл. в Петушинском, 721 сл. о. Муром, 634 сл. в Ковровском, 580 сл. в Александровском, 405 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 328 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 210 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 152 сл. в Киржачском, 163 сл. в Суздальском, 147 сл. в Селивановском, 121 сл. в Гороховецком, 99 сл. в Камешковском, 72 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.