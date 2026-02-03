«Национальная Лотерея» ищет миллионера во Владимирской области. Счастливчик приобрёл билет в отделении «Почты России» в Кольчугино и выиграл миллион рублей. Розыгрыш 176 тиража состоялся 1

«Национальная Лотерея» ищет миллионера во Владимирской области. Счастливчик приобрёл билет в отделении «Почты России» в Кольчугино и выиграл миллион рублей. Розыгрыш 176 тиража состоялся 1 февраля. Житель Владимирской области до сих пор не обратился за призом. Мы призываем жителей Владимирской области внимательно проверить свои лотерейные билеты, а также напомнить об этом близким. Часто билеты покупают