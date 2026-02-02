Наш Примьер Министр едит по трассе, и тут ему в голову приходит великолепная мысль, как Украину вывести из кризиса. Он хватает мобильный, что бы поделиться своими мыслями с Призедентом. Хватает Киевстар, а он не работает. Хватает ЮМС, а он тоже не работает. Велом - та же ситуация. ДСС- тоже не работает. Ну он злой на следующий день вызывает всех директоров этих компаний на ковер. И давай ругать, мол так вот и так, я решил позвонить, а у меня не работает телефон не одной из ваших связей... Тут один из деректоров делает шаг вперед, и гворит:
- Извините, может Вы просто были не в зоне?
- Это Я в зоне не был?!
еще анекдот!