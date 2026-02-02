Текстильное предприятие «Владтекс-экспорт» в Вязниках не выплачивало зарплату своим сотрудникам на протяжении 10 месяцев. Об этом заявили сами работники в своем видеообращении. Прокуратура

Текстильное предприятие «Владтекс-экспорт» в Вязниках не выплачивало зарплату своим сотрудникам на протяжении 10 месяцев. Об этом заявили сами работники в своем видеообращении. Прокуратура Владимирской области начала проверку. Галина Соглова, сотрудница «Владтекс-экспорт» Мы, работники предприятия «Владтекс-экспорт». На предприятии трудятся порядка 130 человек. С февраля 2025 года зарплата не выплачивалась. Общая задолженность составляла примерно 28 миллионов рублей.