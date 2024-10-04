Волонтер рассказывает про собаку Он никому был не нужен. Ему было страшно очень. Он забивался в угол, пока один из наших волонтеров Лена не начала с ним заниматься, не начала его закармливать.

Волонтер рассказывает про собаку Он никому был не нужен. Ему было страшно очень. Он забивался в угол, пока один из наших волонтеров Лена не начала с ним заниматься, не начала его закармливать. Пес Миша уже несколько лет живет в приюте «Ковчег 33». Он, как и остальные 140 собак, оказался здесь не по своей воле. 4