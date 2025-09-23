26 сентября во Владимире пройдет ежегодный Городской туристский слет, посвященный Всемирному дню туризма. Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Дружба». Об этом рассказали в

26 сентября во Владимире пройдет ежегодный Городской туристский слет, посвященный Всемирному дню туризма. Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Дружба». Об этом рассказали в администрации города. В программе слета — спортивные соревнования для команд образовательных учреждений города, а также развлекательная часть для всех желающих. Из пресс-релиза городской администрации В числе испытаний, подготовленных для участников: