Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма». Жителей города давно беспокоит её состояние – часть бетонных ступенек уже развалилась, ходить по ней стало небезопасно, особенно в темное
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2025-vo-vladimire-zamenyat-lestnicu-v-promzone-yama.html" target="_blank">Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма»</a> - Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма». Жителей города давно беспокоит её состояние – часть бетонных ступенек уже развалилась, ходить по ней стало небезопасно, особенно в темное
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2025-vo-vladimire-zamenyat-lestnicu-v-promzone-yama.html]Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма»[/url] - Во Владимире заменят лестницу в промзоне «Яма». Жителей города давно беспокоит её состояние – часть бетонных ступенек уже развалилась, ходить по ней стало небезопасно, особенно в темное