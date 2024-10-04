Второй владимирский кинотеатр примет гостей 9 октября. Еще один “Киномакс” откроют в здании развлекательного комплекса “РусьКино”. К слову, на самом фасаде уже появилась новая

Второй владимирский кинотеатр примет гостей 9 октября. Еще один “Киномакс” откроют в здании развлекательного комплекса “РусьКино”. К слову, на самом фасаде уже появилась новая вывеска. Заведение было закрыто для зрителей два года, и вот, жители и гости города вновь смогут насладиться кинопоказами. Однако официальное, даже торжественное открытие кинотеатра, полное сюрпризов, пройдет немного позже. Ольга Лотоцкая,