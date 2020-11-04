Шесть памятников - в одном селе. Уникальный случай. Как и само Ирково.

Небольшое старинное село Ирково Александровского района известно тем, что в нем самое большое в России количество мемориальных памятников. Есть даже Ивану Грозному. Какое отношение Иван Васильевич имеет узнавала Вера Куликова.Шесть памятников - в одном селе. Уникальный случай. Как и само Ирково. Первым в сельском пантеоне появился монумент Ивану Грозному. И неслучайно. Село было дворцовым. Первое письменное упоминание об Ирково относится к 1517 году. Считается, что Грозный бывал в этом селе. Свидетель былого величия - Введенская церковь. Правда , в то время она была деревянной.Алексей Миронов, местный житель:- Здесь было царское богомолье Ивана Васильевича Грозного. Он с Александровской слободы приезжал сюда в уединение и молился. В память о нем был установленный данный памятник.Символично, что памятник Грозному установили 4 ноября 2017 года. В год 470-летия венчания на царство Иоанна 4-го. Средства собирали всем миром. Автор скульптуры - заслуженный художник России Александр Апполонов. А идея принадлежала старосте Ирково, местному краеведу Александру Миронову. Александру Николаевичу уже 84. Свою эстафету он передал внуку Алексею. Теперь он рассказывает о местных достопримечательностях. Этот обелиск посвящен героям войны 1877-1878 годов за освобождение Болгарии от турецкого ига. Оказалось, в ней участвовало немало жителей села. На церемонию открытия 2 июня 1990 года прибыл даже посол Болгарии. Среди участников той войны - и родственник Мироновых.Алексей Миронов, местный житель:- Мой прапрадед, дед моего деда Миронов Архип Андреевич родился в 1832 году и вот он непосредственно был участником. Он вернулся с войны и соответственно он участвовал за освобождение Болгарии.А еще в Ирково есть монументы Памяти русскому крестьянству, погибшим деревням и селам, детям войны и Иосифу Сталину. И конечно, обелиск ирковцам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.Валентина Щербань , жительница села Ирково Александровского района:- Когда весенние каникулы у нас приезжают очень много учеников. Учителя видно знают эти места, передают все эти знания своим детям, своим ученикам. Но для того, чтобы прийти к нам приехать невозможно , потому что дорога размывается.Памятником самому селу можно считать старинные названия окрестностей - "Государев пруд", " гусятники", "телятники", "воловня". Сейчас здесь живут преимущественно дачники. Но благодаря старосте Александру Миронову ,и они хранят историю села. Восстанавливают храм, благоустраивают территорию и мечтают о хорошей дороге. Чтобы как можно больше людей смогли побывать в Ирково и узнать на примере села историю государства.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.