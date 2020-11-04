Уголовное дело передали в региональный следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в селе Кипрево Киржачского района. В отношении Светланы Кондратьевой - бывшей главы Администрации Кипревского сельского поселения.Уголовное дело передали в региональный следственный комитет. Напомним, на своей должности Светлана Кондратьева проработала полгода и запомнилась неоднозначными решениями. Участок с пятью гектарами хвойного леса, находящийся на балансе муниципалитета, глава, по ее словам, собиралась выделить многодетным семьям. Некоторым из вырубленных деревьев было больше ста лет. Тогда у местных жителей возникло много вопросов. Они заподозрили главу в незаконном сбыте древесины. Защитники кИпревского леса организовывали пикеты у здания администрации Киржачского района. Делом заинтересовалась и областная прокуратура.