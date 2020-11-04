Всего в регионе зафиксировано 10022 случаев.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-107-chelovek.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 107 человек</a> - Всего в регионе зафиксировано 10022 случаев.
[url=https://33live.ru/novosti/04-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-107-chelovek.html]Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 107 человек[/url] - Всего в регионе зафиксировано 10022 случаев.