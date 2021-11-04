К ликвидации последствий привлекались 8 единиц техники и 23 человека.

Вечером 3 ноября в 17.04 в Коврове на Северном проезде загорелся многоквартирный дом. В результате пожара погибли двое человек.По прибытии на место сотрудники МЧС установили, что огонь полыхает в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.Пожар был оперативно потушен на площади 18 квадратных метров. На месте были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются. Ещё одна женщина получила ожоги. Она госпитализирована. Десять жильцов были эвакуированы.Дознаватели ведомства устанавливают причины трагедии.К ликвидации последствий привлекались 8 единиц техники и 23 человека.