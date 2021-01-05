36-летний спортсмен умер накануне, прощание с ним назначено на завтра.

36-летний спортсмен умер накануне, прощание с ним назначено на завтра.астер спорта России по пауэрлифтингу, Чемпион России по жиму штанги лежа Павел Колохин - родился 2 июля 1984 года в городе Судогда. В возрасте 18 летначал заниматься в подвальном тренажерном зале. Потом он поступил в институт во Владимиреи принял участие в своих первых соревнованиях – областном чемпионате по пауэрлифтингу.Выступалдо 2011 года,ушел из-за последствий травмиз троеборья в жим лежа. Установил два российских рекорда по жиму без экипировки: в категории до 120 кг. – 265 кг., в категории 120+ уже 280 кг. Последний рекорд был установлен Павлом в 2014 году на Чемпионате России по жиму лежа, после чего Александр Клюшев предложил попробовать свои силы на Битве Чемпионов.В декабре 2015 года на чемпионате Европы имени Владимира Кравцова (АСМ «Витязь») по силовому троеборью и его отдельным движениям у Павла после трех попыток были следующие результаты: 270кг.-280кг.-290кг., а в четвертой попытке - 295 кг. В итоге он стал вторым,сообщил телеканалПрощание с Павлом Колохиным состоится 6 января в городе Судогда, Владимирской области.Адрес: ул. Северная, д. 54 Время: 11-00