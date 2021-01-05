36-летний спортсмен умер накануне, прощание с ним назначено на завтра.
36-летний спортсмен умер накануне, прощание с ним назначено на завтра.
М
астер спорта России по пауэрлифтингу, Чемпион России по жиму штанги лежа Павел Колохин - родился 2 июля 1984 года в городе Судогда. В возрасте 18 лет
начал заниматься в подвальном тренажерном зале. Потом он п
оступил в институт во Владимире
и п
ринял участие в своих первых соревнованиях – областном чемпионате по пауэрлифтингу.
Выступал
до 2011 года,
ушел из-за последствий травм
из троеборья в жим лежа. Установил два российских рекорда по жиму без экипировки: в категории до 120 кг. – 265 кг., в категории 120+ уже 280 кг. Последний рекорд был установлен Павлом в 2014 году на Чемпионате России по жиму лежа, после чего Александр Клюшев предложил попробовать свои силы на Битве Чемпионов.
В декабре 2015 года на чемпионате Европы имени Владимира Кравцова (АСМ «Витязь») по силовому троеборью и его отдельным движениям у Павла после трех попыток были следующие результаты: 270кг.-280кг.-290кг., а в четвертой попытке - 295 кг. В итоге он стал вторым,
сообщил телеканал
Прощание с Павлом Колохиным состоится 6 января в городе Судогда, Владимирской области.
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