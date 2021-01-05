Первый заместитель главы региона Сергей Шевченко на месте провёл совещание по вопросам расселения эвакуированных жильцов и обеспечения нуждающихся всем необходимым.

Первый заместитель главы региона Сергей Шевченко на месте провёл совещание по вопросам расселения эвакуированных жильцов и обеспечения нуждающихся всем необходимым.В загоревшемся доме 1891 года постройки проживали 82 человека. На совещании была рассмотрена информация о каждом из них. В настоящее время все они расселены. Часть из них находится в квартирах маневренного фонда, кто-то временно разместился у родственников, некоторых погорельцев поселили в гостиницу. Несколько человек в возрасте старше 65 лет при содействии Департамента социальной защиты населения были определены в стационарные социальные учреждения. Нуждающимся предоставлены кровати и новые комплекты постельного белья.«Документы на каждого из 82 человек сейчас оформляются для получения материальной помощи и будут направлены в органы соцзащиты. В муниципальном общежитии на улице Гоголя, 3-б в Собинке организован ремонт 15 комнат. Все нуждающиеся обеспечены кровом и питанием», – сообщил глава администрации Собинского района Александр Разов.Напомним, что вчера ранним утромвозгорание случилось в двухподъездном трехэтажном жилом доме на Рабочем проезде, дом 7.Из дома были эвакуированы 24 человека, в том числе 3 ребенка.